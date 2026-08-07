Berlin - Deutschland wird im Rahmen eines trilateralen Memorandums mit Israel und den USA zwei Fahrzeugdurchleuchtungsanlagen leihweise an Israel übergeben. Das Bundesverteidigungsministerium teilte am Freitag mit, dass diese Maßnahme die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen "deutlich erhöhen" solle.
Eine der Anlagen soll ab September am Grenzübergang Erez eingesetzt werden, um dessen Wiederöffnung zu ermöglichen. Die zweite Anlage wird voraussichtlich Ende des Jahres im Hafen von Aschdod in Betrieb genommen. Der Betrieb und die Kontrolle der nach Gaza transportierten Güter liegen in der Verantwortung israelischen Personals.
Zur technischen Betreuung der Anlage am Grenzübergang Erez werden zwei Bundeswehrangehörige bis Ende 2026 vor Ort unterstützen. Diese Maßnahme solle die humanitäre Lage im Gazastreifen durch erhöhte Einfuhrkapazitäten verbessern, hieß es.
Eine der Anlagen soll ab September am Grenzübergang Erez eingesetzt werden, um dessen Wiederöffnung zu ermöglichen. Die zweite Anlage wird voraussichtlich Ende des Jahres im Hafen von Aschdod in Betrieb genommen. Der Betrieb und die Kontrolle der nach Gaza transportierten Güter liegen in der Verantwortung israelischen Personals.
Zur technischen Betreuung der Anlage am Grenzübergang Erez werden zwei Bundeswehrangehörige bis Ende 2026 vor Ort unterstützen. Diese Maßnahme solle die humanitäre Lage im Gazastreifen durch erhöhte Einfuhrkapazitäten verbessern, hieß es.
© 2026 dts Nachrichtenagentur