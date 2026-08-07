Mit einem monatlichen "E-Auto Ladepreisindex" will der Stromanbieter Tibber ab sofort mit Zahlen belegen, wieviel Geld Elektroauto-Besitzer bei den Energiekosten im Verhältnis zur gefahrenen Strecke sparen - namentlich dann, wenn sie Tibbers "Smart Charging"-Angebot nutzen. Im Juli hatte das Unternehmen erstmals einen Vergleich für die ersten sechs Monate des Jahres angestellt und war zu dem Ergebnis gekommen, dass trotz des damals geltenden Tankrabatts die Kosten für Diesel-Pkw mit durchschnittlich 13,59 Euro für 100 Kilometer und für Benziner mit 15,12 Euro fast viermal so hoch waren wie für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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