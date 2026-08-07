Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Vogelsang, Sie haben 2007 eine traditionsreiche, aber strategisch breit aufgestellte Blechwarenfabrik übernommen, das Kunststofffenstergeschäft verkauft, das Fassadengeschäft beendet, in Acquacut investiert, Spreitenbach 2022 in die Franke Industrie eingebracht und bauen 2026 in Reichenburg ein neues Montagewerk für rund 14 Millionen Franken. Welcher strategischer Schritt steht als nächster an? Bruno Vogelsang: Als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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