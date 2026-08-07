München - Die von Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) geplante Aufhebung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen wegen des Niedrigwassers wird nach Einschätzung des ADAC für mehr Staus auf deutschen Autobahnen sorgen.
Für Reisende werde es voraussichtlich zu einem weiter steigenden Staurisiko insbesondere an Engstellen kommen, sagte eine Sprecherin des Automobilclubs der "Rheinischen Post". Auch für die Infrastruktur bedeute dies eine stärkere Belastung.
Gleichwohl habe der ADAC Verständnis für die Maßnahme und eine stärkere Verlagerung des Verkehrs auf die Straße. Der Schritt sei vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch das Niedrigwasser gerechtfertigt, so der ADAC.
Wichtig sei jedoch, dass die Maßnahme befristet ist und das Thema Verkehrssicherheit wie etwa das Einhalten von Ruhezeiten Bestand habe, so die Sprecherin.
Für Reisende werde es voraussichtlich zu einem weiter steigenden Staurisiko insbesondere an Engstellen kommen, sagte eine Sprecherin des Automobilclubs der "Rheinischen Post". Auch für die Infrastruktur bedeute dies eine stärkere Belastung.
Gleichwohl habe der ADAC Verständnis für die Maßnahme und eine stärkere Verlagerung des Verkehrs auf die Straße. Der Schritt sei vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch das Niedrigwasser gerechtfertigt, so der ADAC.
Wichtig sei jedoch, dass die Maßnahme befristet ist und das Thema Verkehrssicherheit wie etwa das Einhalten von Ruhezeiten Bestand habe, so die Sprecherin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur