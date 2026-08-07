Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG



07.08.2026 / 10:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.08.2026 Kursziel: 46,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach; Nicklas Frers

Starker Auftragseingang legt Basis für Ergebniserholung in H2



PVA TePla hat gestern den Bericht zu H1 2026 vorgelegt. Während der Konzernumsatz mit EUR 120,5 Mio. EUR leicht über dem Vorjahresniveau lag, wurde die Ergebnisentwicklung durch eine geringere Kapazitätsauslastung sowie Einmaleffekte belastet. Dem steht ein wachsender Auftragseingang von 186,7 Mio. EUR (+80,2% yoy) gegenüber, der eine hohe Visibilität für die erwartete Erholung im zweiten Halbjahr schafft.



[Tabelle]



Auftragslage auf Rekordniveau unterstreicht intaktes Nachfragefundament: Der Auftragseingang erhöhte sich in H1 2026 spürbar um 80% yoy auf 186,7 Mio. EUR (H1/25: 103,6 Mio. EUR), woraus eine starke Book-to-Bill-Ratio von 1,55 resultiert. Zwar fiel der Bestelleingang im zweiten Quartal im Vergleich zu Q1 erwartungsgemäß etwas geringer aus, was jedoch primär auf das Ausbleiben von einzelnen Großaufträgen in Q2 zurückzuführen ist. Im Segment Metrology lag der Auftragseingang bei EUR 97,7 Mio. (+83,3% yoy), getrieben von der hohen Nachfrage nach Ultraschall-Inspektionssystemen für die Halbleiterindustrie. Die bestehenden Metrologie-Kapazitäten sind bis Mitte 2027 bereits voll ausgelastet, wobei erste Aufträge bis in 2028 reichen. Hierfür ist der weitere Kapazitätsausbau bis Ende 2026 bereits geplant. Im Segment Material Solutions (+76,9% yoy auf 89,0 Mio. EUR) überzeugte die Nachfrage ebenso. Zudem rückt hier mit Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid (InP) ein vielversprechendes Wachstumsfeld für optische Verbindungen in KI-Rechenzentren zunehmend in den Fokus. In diesem Wachstumsfeld, welches nach eigenen Angaben im Zeitraum 2027-2030 einen Gesamtmarkt von 510-580 Mio. EUR darstellt, beträgt der adressierbare Markt laut PVA rund 20%-30%.



Ergebnisentwicklung von niedriger Kapazitätsauslastung und Einmaleffekten geprägt: Der Konzernumsatz legte im ersten Halbjahr leicht um 0,8% yoy auf EUR 120,5 Mio. EUR zu (H1/25: 119,6 Mio. EUR), wobei sich die Dynamik nach einem verhaltenen Start mit 65,7 Mio. EUR im zweiten Quartal (+8,1% yoy; Q1: 54,9 Mio. EUR) spürbar verbesserte. Das EBITDA lag in H1 mit 4,4 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert (14,9 Mio. EUR), zeigte jedoch mit EUR 3,0 Mio. EUR in Q2 ebenfalls eine sequentielle Erholung gegenüber Q1. Belastend wirkten im ersten Halbjahr neben einer geringeren Kapazitätsauslastung und Produktmixeffekten im Segment Material Solutions auch einmalige Sondereffekte im einstelligen Millionen-Bereich.



Deutliche Erholung im zweiten Halbjahr erwartet: Für das zweite Halbjahr zeichnet sich eine deutliche Beschleunigung der Geschäftsdynamik ab. Der bestehende Auftragsbestand bildet das Fundament für eine spürbare Steigerung des Konzernumsatzes in den kommenden Quartalen, wobei der zeitliche Auslieferungsschwerpunkt im vierten Quartal liegen wird. Parallel dazu dürfte die steigende Kapazitätsauslastung im Segment Material Solutions in Kombination mit einem zunehmenden Anteil des hochprofitablen Metrology-Geschäfts für eine Erholung der Bruttomarge sorgen. Auf dieser Basis und unterstützt durch leicht sinkende bis stabile OpEx-Aufwendungen bestätigt das Management die Jahresprognose 2026 (Umsatz: 270-290 Mio. EUR, EBITDA: 26-31 Mio. EUR), konkretisiert die EBITDA-Erwartung aufgrund der unterhalb der Erwartungen liegenden Ergebnisse in H1 jedoch auf die untere Hälfte der Bandbreite.



Fazit: PVA TePla hat das operative Ergebnistief des ersten Halbjahres durchschritten. Mit dem Wegfall der Einmaleffekte und einem absehbar dynamischen Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr ist der Weg für eine deutliche Ergebnisverbesserung geebnet, während der massive Auftragszuwachs der vergangenen Quartale das Fundament für die weiteren Jahre legt. Vor dem Hintergrund der schwachen H1-Ergebnisentwicklung passen wir unsere Schätzungen auf der Ergebnisseite leicht nach unten an und positionieren uns nun näher am unteren Ende der Guidance. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem konstanten Kursziel von 46,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News