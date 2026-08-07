Nach einer Untersuchung gemäß Section 232 zu Polysilizium und dessen Derivaten hat das Weiße Haus Pläne angekündigt, einen Zoll von 15 Prozent auf Polysilizium-Importe in die USA einzuführen. Zudem soll es einen Mindestimportpreis für Polysilizium sowie für Ingots, Wafer, Zellen und Module geben, die aus diesem Material hergestellt werden. Die Zölle und Mindestpreise gelten ab dem 4. Dezember 2026, 12:01 Uhr Eastern Time. Dieser Schritt folgt auf eine Untersuchung gemäß Abschnitt 232 zu Polysilizium-Importen, in der der Handelsminister zu dem Schluss kam, dass die Mengen und Umstände der Polysilizium-Importe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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