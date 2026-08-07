Schwyz - Die Nachfrage nach Wohneigentum im Kanton Schwyz bleibt hoch. In der ersten Jahreshälfte 2026 sind die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser erneut gestiegen. Treiber sind die hohe Standortqualität, das günstige Zinsumfeld und das knappe Angebot. Die Preisdynamik dürfte sich jedoch weiter abschwächen. Der Schwyzer Eigenheimmarkt zeigt sich weiterhin robustIn der ersten Jahreshälfte 2026 sind die Kaufpreise für Wohneigentum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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