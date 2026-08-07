Im November 2026 stehen in den USA Zwischenwahlen an. Die Ausgangslage ist sowohl politisch als auch aus Sicht der Finanzmärkte interessant. Während die Aktienmärkte neue Höchststände erreichen, verharren die Zustimmungswerte von Präsident Trump auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. Aktuelle Umfragen sprechen daher eher für eine Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse im Kongress. von Bekim Laski, Chief Investment Officer und Partner smzh ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab