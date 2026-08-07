Die Aktie von Novo Nordisk steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Fokus. Zwar konnte der dänische Pharmakonzern seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 anheben und im zweiten Quartal ein bereinigtes operatives Gewinnwachstum von 11 % vorlegen, doch die Börse reagierte zunächst negativ. Grund dafür waren leicht enttäuschende Verkaufszahlen der neuen oralen Wegovy-Version sowie anhaltende Sorgen über den zunehmenden Wettbewerb mit Eli Lilly. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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