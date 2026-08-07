Die Commerzbank-Aktie notiert mit rund 39 € weiterhin knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Dabei rücken die überraschend starken Quartalszahlen bereits wieder in den Hintergrund. Entscheidend ist der Übernahmekampf mit UniCredit - und hier vollzieht Vorstandschefin Bettina Orlopp eine bemerkenswerte Kehrtwende. Orlopp ändert ihren Kurs Noch vor wenigen Monaten hatte die Commerzbank das Vorgehen der italienischen Großbank als feindlich bezeichnet und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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