Die Aktie der Munich Re gerät nach den Quartalszahlen kräftig unter Druck und notiert am Freitagvormittag rund 5 % im Minus. Dabei liefert der weltgrößte Rückversicherer operativ starke Zahlen und übertrifft die Gewinnerwartungen deutlich. Doch die gesenkte Umsatzprognose und anhaltender Preisdruck im Rückversicherungsgeschäft sorgen für Ernüchterung bei den Anlegern. Bietet der Kursrücksetzer jetzt eine Einstiegschance? Gewinn übertrifft die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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