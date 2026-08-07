EQS-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA übermittelt Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft



07.08.2026 / 11:12 CET/CEST

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Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg hat dem Vorstand der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft heute das Verlangen übermittelt, dass die Hauptversammlung der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft auf die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung (sog. Squeeze-out) beschließt. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hält (mittelbar) mehr als 95 Prozent der Aktien der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft und ist damit Hauptaktionärin im Sinne von § 327a AktG.



Die Höhe der Barabfindung wird durch die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA auf Basis einer Unternehmensbewertung festgelegt. Die Angemessenheit der Barabfindung wird durch einen gerichtlich zu bestellenden sachverständigen Prüfer geprüft. Der Squeeze-out wird mit zustimmendem Beschluss der Hauptversammlung der RHÖN-Klinikum Aktiengesellschaft und dessen Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Schweinfurt wirksam.



Die Beschlussfassung über den Squeeze-out soll voraussichtlich auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Januar 2027 stattfinden.







Kontakt:

Norman Dittes

Konzernbereichsleiter Finanzen



RHÖN-KLINIKUM AG

Konzernbereich Finanzen

Schlossplatz 1 • 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Tel.: +49 9771 65-12210



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