Hamburg (ots) -- Lebenswichtiges Wissen spielerisch vermittelt- Pilotprojekt startet erfolgreich in den NotaufnahmenAsklepios, eine der größten privaten Klinik-Gruppen in Deutschland, und die Digitalagentur Curious Company haben ein Spiel für das Smartphone entwickelt, das Mitarbeitende in zeitkritischen Bereichen wie Notaufnahme und OP mit täglichen Micro-Lerneinheiten weiterbildet. So soll hochrelevantes Wissen für den hektischen Klinikalltag spielerisch, niedrigschwellig und praxisnah im Arbeitskontext vermittelt werden. Konzipiert als team-basiertes E-Learning-Game verbindet "No Shit!" Gamification, Wissensvermittlung und Mitarbeiteraktivierung. Das Klinikpersonal wurde in die Entwicklung eingebunden. Als Pilotprojekt ist das Lernspiel "No Shit!" bereits erfolgreich in den Zentralen Notaufnahmen der Asklepios Kliniken in Deutschland gestartet (hier ein Demo-Link (https://demokunde.noshit.me/demoabteilung)). Curious Company baut mit dem Projekt auch das eigene Produkt-Portfolio an Software-as-a-Service Lösungen weiter aus. Für den Vertrieb von "No Shit" gehen Asklepios und die auf immersive Markenkommunikation spezialisierte Curious Company eine Partnerschaft ein, über die das Spiel auch anderen Organisationen im Medical-Bereich zugänglich wird."Klassische Schulungsformate stoßen in einem Krankenhaus schnell an ihre Grenzen. Besonders da, wo alles schnell gehen muss und das Wissen am dringendsten gebraucht wird: in der Notaufnahme, im OP. Mit 'No Shit!' setzen wir bewusst auf spielerische, alltagstaugliche Micro-Lerneinheiten. So kurz, dass sie auch tatsächlich in den stressigen Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden passen", sagt Melanie Gehrigk, Leitung Konzernbereich Bildung und Wissensmanagement bei Asklepios. "Qualität und Innovation sind die zentralen Leitprinzipien von Asklepios. Ein innovativer Ansatz hört aber nicht bei modernster Medizintechnik auf, sondern betrifft auch den Wissenstransfer", erläutert PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh, Chief Medical Officer (CMO) der Asklepios Kliniken Gruppe. "Mit 'No Shit!' beschreiten wir neue Wege, um medizinisches und pflegerisches Kernwissen nachhaltig im Gedächtnis zu verankern. Die spielerische Aktivierung schweißt die Abteilungen als Team zusammen und sichert genau da Spitzenmedizin, wo der Zeitdruck am höchsten ist."Melanie Gehrigk zieht ein erstes Fazit: "Curious Company hat uns konzeptionell und technologisch voll überzeugt. 'No Shit!' ist nun seit zwei Wochen im Einsatz und sowohl die Nutzungszahlen als auch das Mitarbeiterfeedback zeigen uns, dass das Spiel - und noch wichtiger das Wissen - tatsächlich bei unseren Teams ankommt." Mit ein Erfolgsfaktor ist, dass die Teilnehmenden (anonym) Punkte für ihr Team sammeln. Das Team mit der höchsten Nutzung wird prämiert. Es gibt Team-Rankings und Gewinne für die Sieger: von Pizza über Zuschüsse zu Team-Events bis hin zu einem Inhouse-Training durch das Institut für Notfallmedizin.Spielerische Micro-Lerneinheiten im Alltag statt klassischer Schulungseinheiten"No Shit!" ist als fester Bestandteil des Corporate-Learning-Ansatzes von Asklepios konzipiert. Ziel war es, ein Format zu schaffen, mit dem Mitarbeitende kontinuierlich lebenswichtiges Wissen lernen oder auffrischen können, auch im stressigen Arbeitsalltag der Kliniken. Das Motto: "Nur eine Frage pro Tag - aber jeden Tag." Die Inhalte sind bewusst kurzgehalten, praxisnah aufbereitet und auf Situationen aus dem Klinikalltag ausgerichtet. In täglichen Micro-Lerneinheiten wird so jeweils eine Frage beantwortet, mit der Punkte und Streaks für die Abteilung gesammelt werden. Grundlage für die Konzeption war eine vorgelagerte Umfrage unter 150 Mitarbeitenden von Asklepios, deren Ergebnisse direkt in die inhaltliche und konzeptionelle Ausgestaltung des Spiels einflossen und die Basis für die weitere, digital nachhaltige Entwicklung bilden.SaaS-Modell und Vertriebspartnerschaft im Medical-BereichCurious Company hat das Spiel "No Shit!" für Asklepios über das Agentur-eigene Lernspiel Curious.Daily als Software-as-a-Service Lösung (SaaS) realisiert. Diese Infrastruktur kann zukünftig auch genutzt werden, um individuelle Mobile Quick-Game- und E-Learning-Formate für weitere Unternehmen und Marken zu entwickeln. Die Lernplattform ergänzt das Curious Company Game Grid, zu dem unter anderem auch das Grafik-Framework Curious.Worlds, das Simulations-Spiel Curious.Sim sowie die Analytics-Plattform Curi.OS gehören."Mit 'No Shit!' haben wir gemeinsam mit Asklepios ein mobiles Corporate-Learning-Format entwickelt, das spielerisches Lernen fest in die Mitarbeiterkommunikation integriert und mit bewusst kurzen, praxisnahen Lerneinheiten hilft, relevantes Wissen im Arbeitsalltag aufzufrischen", sagt Henning Westerwelle, Gründer und Geschäftsführer bei Curious Company. "Für uns ist das Projekt zugleich ein weiterer Schritt im Ausbau unseres skalierbaren Produkt- und Plattformgeschäfts: Wir entwickeln bewusst digital nachhaltige SaaS-Lösungen, die nicht als einmalige Kommunikationsmaßnahme gedacht sind, sondern sich kontinuierlich weiterentwickeln und in bestehende Kommunikations- und Lernstrukturen von Unternehmen und Marken integrieren lassen."Gamification als Ansatz für zeitgemäßen WissenstransferSpielerische Formate und Gamification-Ansätze gewinnen in den Bereichen Corporate Learning, Unternehmenskommunikation und Employer Engagement zunehmend an Bedeutung. Sie gelten insbesondere dann als wirksam, wenn Lerninhalte regelmäßig, niedrigschwellig und kontextnah vermittelt werden. Auch Studien unterstützen die Annahmen, dass Gamification und Micro-Learning geeignete Methoden sind, um die Lernmotivation zu erhöhen, Wissen nachhaltiger zu verankern und durch Team-basierte Formate Zusammenarbeit und Verantwortungsgefühl zu stärken.Pressekontakt Asklepios:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet und auf Social Media:www.asklepios.comwww.asklepios.com/gesundheitsmagazinwww.youtube.com/asklepiosklinikende.linkedin.com/company/asklepioswww.instagram.com/asklepioskliniken/www.facebook.com/asklepiosklinikenwww.tiktok.com/@asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter: https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege (https://wir-sind-pflege.blog/)"Pressekontakt Curious CompanyHoefer CommunicationsJanette Hoefercuriouscompany@hoefercommunications.com+4915172878708Über ASKLEPIOSASKLEPIOS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1985 zum führenden privaten Klinikbetreiber Deutschlands entwickelt, der sich seither in Familienbesitz befindet. Heute vereint der Konzern rund 160 Gesundheitseinrichtungen, in denen über 73.000 Mitarbeiter:innen jährlich fast 3,9 Millionen Patient:innen versorgen. Bedeutende Meilensteine auf dem Weg zum integrierten Gesundheitskonzern waren die Übernahme des Landesbetriebs Krankenhäuser der Freien und Hansestadt Hamburg 2004 sowie die mehrheitlichen Anteilsübernahmen der MEDICLIN AG 2011 und der RHÖN-KLINIKUM AG 2020. ASKLEPIOS steht für konsequent menschenzentrierte Medizin. Qualität, Innovation und soziale Verantwortung bilden die zentralen Leitprinzipien, die das unternehmerische Handeln des Konzerns nachhaltig prägen. www.asklepios.comÜber Curious CompanyCurious Company ist eine auf immersive Markenkommunikation und Gamified Storytelling spezialisierte Digitalagentur - und unter den Top 10 ADC Agenturen in 2026. Seit der Gründung 2020 verfolgen die Hamburger den Anspruch, spielerisches Storytelling, technologische Exzellenz und die strategischen Business-Ziele ihrer Kunden in digitale Erlebnisse sowie innovative Kommunikationslösungen und -Plattformen zu übersetzen, die messbare und digital nachhaltige Wirkung erzielen. Mit einem produktorientierten Ansatz launchte das Team um Henning Westerwelle, Julia Wübbe und André Hennen im Juni 2026 auch das Game Grid, ein als Games-as-a-Service verfügbares Produktportfolio, das sowohl für mittelständische Unternehmen als auch Konzerne professionelle Gamification-Lösungen für ihre Außen- und Unternehmenskommunikation schnell, wirtschaftlich skalierbar und individuell auf ihre Marke zugeschnitten zugänglich macht. Zu den Kunden von Curious Company zählen unter anderem Siemens, Telekom, ista, Asklepios, Die Zeit, ING, Globetrotter und Europa-Park.Weitere Informationen gibt es hier: www.curiouscompany.de (https://www.curiouscompany.de/) und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/curiouscompany/).Curious Company: Building immersive business and storiesKontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/gesundheitsmagazinwww.youtube.com/asklepiosklinikende.linkedin.com/company/asklepioswww.instagram.com/asklepioskliniken/www.facebook.com/asklepiosklinikenwww.tiktok.com/@asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6311258