Die PV-Einspeisung wird bei der Sonnenfinsternis am 12.8.2026 höchstens um 2 Gigawatt geringer ausfallen als bei unverdecktem Gestirn. Die Übertragungsnetzbetreiber sehen größere Einbußen bei der Sonnenfinsternis 2027 voraus. Die partielle Sonnenfinsternis über Deutschland am 12. August 2026 wird einen nur geringen Einfluß auf die Stromversorgung in Deutschland haben. Das erklärten die vier Übertragungsnetzbetreiber vorab. Die Einspeisung von Photovoltaikstrom wird sich maximal um weniger als zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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