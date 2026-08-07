FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.08.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2230 (2330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 710 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 270 (260) PENCE - 'EW' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 375 (300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 740 (750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SERICA ENERGY PRICE TARGET TO 360 (365) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 4200 (3800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 2150 (1900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1945 (1800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES WPP PRICE TARGET TO 400 (332) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 372 (371) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 16000 (14000) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1550 (1540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 275 (240) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN REINITIATES SMITHS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3150 PENCE - JPMORGAN RAISES EASYJET TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 715 (360) PENCE - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 710 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 940 (980) PENCE - 'UNDERPERFORM' - ODDO BHF RAISES WPP PRICE TARGET TO 400 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ENDEAVOUR MINING TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 4600 (5100) PENCE - RBC STARTS PAN AFRICAN RESOURCES WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 155 PENCE - RBC STARTS RESOLUTE MINING WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 110 PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES HARBOUR ENERGY TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 250 (220) PENCE - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 250 (210) PENCE - 'SELL'
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