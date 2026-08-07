Microsoft liefert den Anlegern neue Argumente für die KI-Wette. Azure hat im Geschäftsjahr 2026 erstmals mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz erzielt, das Wachstum der Cloud-Sparte beschleunigte sich im Schlussquartal auf 43 Prozent. Doch der Erfolg hat seinen Preis: Die Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur steigen rasant, während der freie Cashflow unter Druck gerät.Microsoft hat im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2026 erneut starke Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 18 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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