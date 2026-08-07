Im niedersächsischen Hilgermissen will Zelestra einen Batteriespeicher mit 99 Megawatt Leistung und 297 Megawattstunden Kapazität erreichten. Der Baubeginn ist für das kommende Jahr geplant. Mit der vollständigen Inbetriebnahme wird im zweiten Halbjahr 2028 gerechnet. Bereits jetzt hat Zelestra mit Centrica Energy eine physische Tolling-Vereinbarung für das Speicherprojekt unterzeichnet. Centrica Energy werde die vertraglich vereinbarte Kapazität marktübergreifend optimieren und handeln, teilten die Unternehmen mit. Es sei die Teilnahme an Day-ahead- und Intraday-Märkten sowie für Regelenergie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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