Zürich - Exclaim Robotics, ein in Zürich ansässiges Startup, das Roboter für die Wartung von KI-Rechenzentren entwickelt, hat mit einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,29 Millionen Euro (4,95 Millionen US-Dollar) unter der gemeinsamen Leitung von Founderful und Playfair den Stealth-Modus verlassen. Das Unternehmen entwickelt autonome mobile Roboter, die routinemässige Reparatur- und Wartungsarbeiten in KI-Rechenzentren durchführen. "Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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