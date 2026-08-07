Bern - Schweizer Bauern können Mais zu Futterzwecken ab Mitte August zollfrei importieren. Der Bund will mit dieser neuen Massnahme die von der anhaltenden Trockenheit gebeutelte Landwirtschaft unterstützen. Die Importerleichterungen für sogenannten Silomais erfolgten aufgrund der ausgeprägten Trockenheit der vergangenen Wochen in verschiedenen Regionen der Schweiz, schrieb das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) in einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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