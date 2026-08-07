Zürich - Vor dem Wochenende setzen die Investoren am Schweizer Aktienmarkt vor allem auf die defensiven Vertreter. Dabei erweisen sich speziell die beiden Pharma-Schwergewichte als massgebliche Stütze für den SMI. Denn an sich sei die Luft für diese Woche raus - auch wenn am Nachmittag mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht auf Datenseite noch der wohl wichtigste Termin für diese Woche ansteht, so ein Händler. Die geopolitischen Unwägbarkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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