BMW hat heute im Stammwerk München die Serienproduktion des vollelektrischen i3 gestartet, während sich die Aktie nach einem langen Abverkauf an einer entscheidenden Unterstützung hält. Ob der Support trägt oder der Kurs erneut nachgibt, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen. Serienproduktion vom Modell i3 gestartet BMW hat heute im Stammwerk München die Serienproduktion des vollelektrischen i3 aufgenommen - nach dem iX3 aus dem ungarischen Debrecen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de