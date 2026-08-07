Ein wirklich vitales Börsenleben führt die Aktie von Rhön-Klinikum schon lange nicht mehr. Kein Wunder: Immerhin 92,27 Prozent der Anteilscheine sind der AMR Holding - hinter dem Vehikel steht Asklepios Kliniken - zuzurechnen. Nun kommt jedoch finale Bewegung in die Gemengelage. Dem Vernehmen nach hat Asklepios nun nämlich die Schwelle von 95 Prozent überschritten und zielt auf einen kompletten Börsenrückzug (Squeeze-out) ab. Den Weg freimachen soll dafür eine außerordentliche Hauptversammlung im Januar 2027. Der Blick der Investoren richtet sich nun auf das fällige Abfindungsangebot an die verbliebenen freien Aktionäre. In Hochzeiten gehörte Rhön-Klinikum mit zu den populärsten MDAX-Aktien. 2014 wollte der Fresenius-Konzern bei Rhön-Klinikum die Mehrheit übernehmen. Die Offerte scheiterte jedoch. Seit 2020 zieht Asklepios die Fäden bei dem Betreiber mehrerer Spezialkliniken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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