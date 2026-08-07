Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag seine Gewinne weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.340 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste standen Scout24, SAP und Infineon. Ins Minus ging es dagegen unter anderem für die Aktien der Münchener Rück und von Daimler Truck. Die jüngsten Quartalszahlen scheinen die Anleger nicht überzeugt zu haben.



Der Dax nähert sich damit wieder dem zum Wochenstart erreichten Rekordhoch. "Gesucht sind einmal mehr die Aktien aus den Technologiesektoren", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Auch die Unternehmen, die zuletzt gute Quartalszahlen vorgelegt haben, stehen auf der Kaufliste der Investoren. Teilweise dürften auch Leerverkaufseindeckungen vor dem Wochenende für die Nachfrage verantwortlich sein. Insgesamt bleibt das Handelsvolumen relativ dünn, sodass das aktuelle Kursniveau auf wackligen Beinen steht."



"Auch in London liegt der Fokus auf der Situation im Nahen Osten und den Energiepreisen. Die Rohstoffpreise verhelfen auf der einen Seite den Edelmetallwerten zu Kursgewinnen, andererseits bevorzugen die Investoren die Aktien aus dem Pharmasektor. Die Spekulationen rund um einen Zusammenschluss von Astrazeneca und BMS zum Wochenstart haben insgesamt neue Fantasie im gesamten Sektor entfacht. Nun werden mögliche Kombinationen an den Finanzmärkten diskutiert. Insgesamt bleibt der Handel abwartend ruhig und verläuft in engen Kursbahnen", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1527 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8675 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.308 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,17 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 81,96 US-Dollar, das waren 53 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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