Mit 60 PVT-Modulen des Herstellers Sunmaxx deckt eine Kita den Wärmebedarf eines Neubaus vollständig ohne zusätzlichen Wärmebezug. Auch auf Erdkollektoren habe man verzichten können. Eine neue Kindertagesstätte in Langenfeld (NRW) setzt auf PVT-Module, um ihre Wärmeversorgung vollständig zu decken. Darüber berichtet der Hersteller Sunmaxx im Rahmen eines Praxisbeispiels. Der zweistöckige Neubau habe demnach 60 photovoltaisch-thermische Hybridmodule (PVT) vom sächsischen Hersteller erhalten. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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