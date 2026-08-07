© Foto: Dall-ESK hynix steckt Milliarden in neue KI-Speicherfabriken und beschleunigt den Ausbau massiv. Nvidia, HBM und NAND stehen im Zentrum der Offensive.SK hynix gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen rund 33,2 Milliarden Euro in den Bau neuer Halbleiterfabriken in Yongin und Cheongju in Südkorea investieren wird, um der steigenden Nachfrage nach KI-gestützten Speichern gerecht zu werden. Das Unternehmen gab bekannt, dass es rund 21,5 Milliarden Euro für die Fabrik Yongin Y2 und etwa 11,7 Milliarden Euro für die Fabrik Cheongju M17 genehmigt hat. Die Yongin-Y2-Fabrik, die sich auf Speichermodule mit hoher Bandbreite und andere DRAM-Chips der nächsten Generation konzentriert, soll im Juli 2027 …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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