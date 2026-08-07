Berlin - Angesichts des historischen Niedrigwassers fordert Grünen-Chef Felix Banaszak die Bundesregierung auf, stärker auf Ursachenbekämpfung und mehr Klimaschutz zu setzen.



"Die Flüsse trocknen aus. Die Schiffe können nicht fahren. Und dem neuen Verkehrsminister fällt nicht mehr ein, als tiefere Fahrrinnen und andere Schiffstypen", sagte Banaszak der "Rheinischen Post". Das reiche aber nicht aus. Es sei bezeichnend für diese Bundesregierung, dass alles diskutiert werde - außer Klimaschutz. Auf die Idee, dass gerade er als Verkehrsminister auch ein paar Vorschläge in der Hand haben sollte, die CO2-Emissionen zu senken, komme Bilger nicht, kritisierte der Grünen-Vorsitzende.



"Es ist immer das Gleiche: Statt an die Ursachen zu gehen, klebt die Bundesregierung Pflaster auf immer größer werdende Wunden." Es sei die logische Fortsetzung einer Politik, die die größte fossile Energiekrise seit Jahrzehnten mit fossiler Subvention beantworte, statt die fossile Abhängigkeit zu verringern. Ohne an die Ursachen der von Menschen gemachten Klimakrise zu gehen, löse man die Probleme nicht dauerhaft.



"Wenn der Rhein irgendwann gar kein Wasser mehr führt, nutzen auch tiefere Fahrrinnen und andere Schiffstypen nichts. Die Menschen haben eine andere Politik verdient", so Banaszak weiter.





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