München - Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Länder (VMK), Bayerns Ressortchef Christian Bernreiter (CSU), unterstützt die Pläne von Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU), das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen wegen des Niedrigwassers befristet aufzuheben.
"Die Lockerung kann ein wertvoller Baustein für die Abfederung der Niedrigwasser-Situation auf den Bundeswasserstraßen sein", sagte Bernreiter der "Rheinischen Post". Es handele sich um einen pragmatischen Vorschlag, dem man näher treten sollte. "Damit könnten wir übergangsweise für mehr Flexibilität im Güterverkehr sorgen", so Bernreiter.
Mittelfristig müsse der Bund aber die Wasserstraßen für Niedrigwasser ertüchtigen und niedrigwassergeeignete Schiffe fördern. "Darüber habe ich diese Woche bereits mit Bundesverkehrsminister Bilger vor Ort an der Donau gesprochen", sagte Bernreiter.
"Die Lockerung kann ein wertvoller Baustein für die Abfederung der Niedrigwasser-Situation auf den Bundeswasserstraßen sein", sagte Bernreiter der "Rheinischen Post". Es handele sich um einen pragmatischen Vorschlag, dem man näher treten sollte. "Damit könnten wir übergangsweise für mehr Flexibilität im Güterverkehr sorgen", so Bernreiter.
Mittelfristig müsse der Bund aber die Wasserstraßen für Niedrigwasser ertüchtigen und niedrigwassergeeignete Schiffe fördern. "Darüber habe ich diese Woche bereits mit Bundesverkehrsminister Bilger vor Ort an der Donau gesprochen", sagte Bernreiter.
© 2026 dts Nachrichtenagentur