Der Wasserstofftransport in Deutschland läuft an. Erste Mengen fließen durch das Wasserstoffkernnetz - die Betreiber berichten von einer Zunahme der Kapazitätsreservierungen. Die Wasserstoffkernnetzbetreiber berichten von wachsender Nachfrage für Transportkapazitäten von Wasserstoff in Deutschland. Im Rahmen des dritte Marktinformationspaketes haben sie dafür auch ein Update zum Kapazitätsangebot gegeben.Zum Stichtag 23.07.2026 haben demnach Martkteilnehmende in den Clustern Ein- und Ausspeise-Kapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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