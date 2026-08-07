Die Infineon-Aktie bleibt trotz einer ersten Stabilisierung nach den jüngsten Kursverlusten in ihrem übergeordneten Abwärtstrend gefangen. Mit aktuell 62,14 € hält sich der DAX-Titel zwar noch oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 60,77 €, doch die fallende Abwärtstrendlinie und mehrere Widerstände liegen unmittelbar voraus. Damit dürfte insbesondere die Verteidigung der Marke um 60 € über den weiteren Verlauf entscheiden. Der Chart bleibt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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