Die Allianz hat im zweiten Quartal 2026 operativ so viel verdient wie noch nie. Gleichzeitig sank der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner deutlich und die Aktie reagierte zunächst mit leichten Verlusten. Für den weiteren Kursverlauf rücken deshalb vor allem der Jahresausblick und die Qualität des Gewinnwachstums in den Mittelpunkt.Operativer Gewinn erreicht neuen Rekord Das operative Ergebnis der Allianz stieg im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de