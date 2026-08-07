Tesla hat an der Börse zuletzt etwas an Glamour verloren. Elon Musk hat die Aufmerksamkeit in Richtung seiner Raumfahrt-Firma SpaceX gelenkt. Dennoch bekam das Papier von Tesla zuletzt Rückenwind. Analyst Tom Narayan von der RBC hat die Aktie mit einer Kaufempfehlung "ausgestattet".Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach einem Pressebericht, wonach der Elektroautobauer eine Trennung vom China-Geschäft erwägt, um den Weg für eine Fusion mit seiner Weltraumfirma ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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