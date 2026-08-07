Washington - Die Arbeitslosenquote in den USA ist leicht von 4,2 Prozent im Juni auf 4,1 Prozent im Juli gesunken. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Zahl der Arbeitslosen sank im gleichen Zeitraum von 7,1 Millionen auf 6,9 Millionen.



Die Unternehmen in den USA bauten dem Ministerium zufolge im Juli rund 23.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft ab. Gerade in der lokalen Verwaltung und im Einzelhandel gingen Arbeitsplätze verloren. Im Gesundheitswesen wurden dagegen Stellen geschaffen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag bei 1,8 Millionen Menschen (Juni: 1,9 Millionen).



Die US-Arbeitsmarktdaten werden von Investoren auf der ganzen Welt mit Argusaugen beachtet. Ist der Arbeitsmarkt robust und die Inflation hoch, werden Zinssenkungen unwahrscheinlicher. Über die würden sich Börsianer aber freuen, unter anderem weil das Sparbuch als Alternative zur Aktie damit wieder unattraktiver werden würde und Unternehmen und andere Akteure billiger an Kredite kämen.





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