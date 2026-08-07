Die Bundesnetzagentur hat ihren Reformentwurf der Allgemeinen Netzentgeltsystematik (AgNes) vorgelegt. Darin sind weiterhin Beteiligungen von Prosumern vorgesehen sowie Einspeiseentgelte für erneuerbare Energien. Die Branchenverbände wollen deshalb noch nachbessern. Mehrere Verbände der Energiewirtschaft haben sich zum neu veröffentlichten Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur zur Reform der Allgemeinen Netzentgeltsystematik (AgNes) geäußert. Dieser aktualisiert Formulierungen von Ende Mai. Grundsätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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