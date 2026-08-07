Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Europa sind bereits viele Flüsse ausgetrocknet, und die großen Ströme wie der Rhein und die Donau erreichen Rekordniedrigstände, so die Analysten der Helaba.Fehlendes Kühlwasser beeinträchtige die Stromerzeugung und störe die Logistikketten erheblich. Besonders betroffen seien die Chemie-, Treibstoff- und die Baustoffbranche. Neben den negativen Preiseffekten durch den Krieg im Nahen Osten würden durch das Extremwetter somit weitere Unsicherheiten hinzukommen, beispielsweise durch schwache Ernteerträge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de