An der Energiepolitik scheiden sich die Geister innerhalb der Bundesregierung. Zuletzt haben CDU und SPD lange um Kompromisse für die Entwürfe zum EEG 2027 und Netzpaket gerungen, die kürzlich vom Bundeskabinett verabschiedet wurden. Während die SPD auf einen weiteren Ausbau von Photovoltaik und Windkraft dringt, stellt das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium unter Katherina Reiche gern die Kosteneffizienz bei der Energiewende in den Vordergrund, auch und vor allem um drastische Einschnitte zu begründen. Der hohe Strompreis in Deutschland wird dabei auch gern dem Ausbau der erneuerbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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