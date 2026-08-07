LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 24,00 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag schlage sich recht gut, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000SPG1003
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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