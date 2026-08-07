Take-Two kommt mit dem Zahlenwerk glimpflich davon. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 lief operativ besser als erwartet. Nur beim Ausblick bleibt der US-Gaming-Konzern vorsichtig. Vorbörslich reagiert die Aktie mit einem kleinen Kursgewinnen. Seinen großen Joker "Grand Theft Auto VI" hat Take-Two ohnehin noch nicht ausgespielt.Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um zwei Prozent auf 1,53 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von rund 1,49 Milliarden. Die für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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