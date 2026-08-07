Washington - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend deutlich verschlechtert. Im Juli ist die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft um 23.000 gesunken, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte im Schnitt 80.000 neue Stellen erwartet. Ausserdem hat sich der Arbeitsmarkt in der grössten Volkswirtschaft der Welt zuletzt deutlich schwächer entwickelt als bisher bekannt. Der Beschäftigungsaufbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab