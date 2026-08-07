Baden-Baden - Shakira und Burna Boy stehen weiterhin mit "Dai Dai" an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Dahinter rangieren wie in der Vorwoche Summer Cem und Billa Joe ("Killy Manjaro", zwei) sowie Kitschkrieg, Blumengarten und Shirin David ("Gut genug", drei).
Ariana Grande führt mit "Petal" die Album-Charts an. Die Indie-Rock-Band Jupiter Jones ("Ich trag den Sarg, Du trägst was Buntes") schafft es auf Platz zwei. Vorwochensieger Pashanim wird mit "Lounge Musik" auf den dritten Rang verdrängt.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
Ariana Grande führt mit "Petal" die Album-Charts an. Die Indie-Rock-Band Jupiter Jones ("Ich trag den Sarg, Du trägst was Buntes") schafft es auf Platz zwei. Vorwochensieger Pashanim wird mit "Lounge Musik" auf den dritten Rang verdrängt.
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur