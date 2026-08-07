Saarbrücken - Das Saarland setzt wegen der anhaltenden Niedrigwassersituation das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für bestimmte Lkw-Transporte vorübergehend außer Kraft.



Die Ausnahmeregelung gilt demnach bereits an diesem Wochenende und soll bis längstens 30. September 2026 andauern, berichtet die "Rheinische Post" (Samstagausgabe) unter Berufung auf das saarländische Verkehrsministerium. Die Aussetzung erfolge in enger Abstimmung mit den anderen Ländern und dem Bund.



Die Ausnahme vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot soll für Transporte gelten, die unmittelbar oder mittelbar mit der aktuellen Niedrigwassersituation und daraus resultierenden Ersatzverkehren zusammenhängen. Auch Leerfahrten seien möglich. Großraum- und Schwertransporte sind von der Ausnahmeregelung nicht umfasst.



Mit der Maßnahme sollen die Warenströme und Lieferketten trotz der Einschränkungen auf den Wasserstraßen möglichst stabil gehalten werden, hieß es aus dem Landesverkehrsministerium.



Hitzewellen und Dürren werden durch die globale Erwärmung stärker und wahrscheinlicher. Der Effekt wird weiter verstärkt, solange zusätzliche Treibhausgase etwa durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas in die Atmosphäre gebracht werden.





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