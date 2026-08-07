Wesentlicher Bestandteil der meisten Energiewende-Strategien sind mit Wasserstoff betriebene beziehungsweise von Erdgas auf Wasserstoff umrüstbare (H2-Ready) Kraftwerke. Vor diesem Hintergrund hat ein internationales Forschungsteam untersucht, wie sich Wasserstoff unter Betriebsbedingungen, also bei erhöhten Temperaturen, auf die Turbinenschaufeln auswirkt. Nach Angaben des an dem Forschungsprojekt beteiligten Max-Planck-Instituts für Nachhaltige Materialien (MPI-SusMat) ist die Wirkung von Wasserstoff auf metallische Werkstoffe bei Raumtemperatur zwar bereits intensiv untersucht, doch über das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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