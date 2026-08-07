Wenn ein Hotelbetrieb mit über tausend Zimmern, zwei Marken und direkter Anbindung an Terminal?1 des grössten Flughafens Deutschlands seine gesamte Systemlandschaft erneuert, ist das ein Projekt von besonderer Tragweite. Genau das stand bei der Airport Hotels Frankfurt am Main GmbH an: Ein kompletter Neustart - und dafür nur gerade fünf Monate Zeit. Was nach Hochrisiko klingt, wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Ein Hotelbetrieb mit internationalem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab