Berlin - Einer großen Mehrheit der Deutschen ist es laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa egal, ob auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Mann oder eine Frau folgt. Das berichten die Sender RTL und ntv, die die Umfrage in Auftrag gegeben haben.



Demnach ist es 74 Prozent der Befragten egal, welches Geschlecht der nächste Bundespräsident hat. Nur 24 Prozent äußern eine Geschlechterpräferenz für das höchste Amt im Staat: 19 Prozent hätten nach der nächsten Wahl gerne eine Frau als Bundespräsidentin, 5 Prozent lieber weiterhin einen Mann.



Auch von den Frauen äußern nur 27 Prozent ausdrücklich den Wunsch, dass eine Frau die nächste Bundespräsidentin wird. 68 Prozent der Frauen ist das Geschlecht egal und drei Prozent sprechen sich für einen Mann aus. Bei den Männern sind nur 11 Prozent für eine Bundespräsidentin, 81 Prozent ist das Geschlecht egal und 7 Prozent sind für einen Mann.



Der Anteil derer, die sich eine Frau als Bundespräsidentin wünschen, ist bei den Anhängern der Linken (43 Prozent) und der Grünen (39 Prozent) am größten.



Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat für die Erhebung am 5. und 6. August 1.000 Menschen befragt.





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