Berlin - Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa halten 47 Prozent der Befragten die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Bundespräsidentin für geeignet. 48 Prozent halten sie für nicht geeignet, berichten die Sender RTL und ntv, die die Studie in Auftrag gegeben haben. Fünf Prozent der Befragten können keine Einschätzung abgeben oder kennen Merkel nicht.



Auf den weiteren Plätzen folgen die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) mit 26 Prozent sowie Entertainer Hape Kerkeling mit 24 Prozent. Julia Klöckner (CDU) halten 20 Prozent, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) 19 Prozent und Markus Söder (CSU) 18 Prozent für geeignet. Für Boris Rhein (CDU) sprechen sich elf Prozent aus, für Karin Prien (CDU) nur sieben Prozent.



Bei Ilse Aigner geben 36 Prozent an, sie nicht zu kennen oder keine Einschätzung abgeben zu können. Dieser Anteil liegt bei Boris Rhein bei 62 Prozent und bei Karin Prien bei 54 Prozent.



Bei den Anhängern von CDU/CSU werden insbesondere Angela Merkel (55 Prozent), Julia Klöckner (50 Prozent) und Ilse Aigner (47 Prozent) für geeignet gehalten. Merkel erhält auch unter den Anhängern von SPD (55 Prozent), Grünen (75 Prozent) und Linken (70 Prozent) die höchsten Zustimmungswerte. Unter AfD-Anhängern halten sie 23 Prozent für geeignet.



Hape Kerkeling findet besonders bei den Anhängern der Linken Zustimmung: 47 Prozent halten ihn für geeignet.



Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat für die Erhebung am 5. und 6. August 1.000 Menschen befragt.





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