Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit Gewinnen beendet. Allerdings hat der Leitindex SMI seine phasenweise sehr deutlichen Avancen nicht halten können und nur leicht fester geschlossen. Im Fokus waren am Nachmittag vor allem die US-Arbeitsmarktdaten, die deutlich unter den Schätzungen ausfielen. Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Juli unerwartet gesunken. Ausserhalb der Landwirtschaft fiel sie um 23'000, Ökonomen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab