Berlin - Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa bevorzugen 46 Prozent der Bundesbürger für das Amt des Bundespräsidenten eine Person mit Erfahrungen in der aktiven Politik. Das berichten die Sender RTL und ntv, in deren Auftrag Forsa am 5. und 6. August 1.000 Menschen befragt hat.
Demnach wünschen sich 31 Prozent der Befragten eine Person, die nicht aus dem Politikbetrieb kommt. 20 Prozent ist es demnach egal, wer das höchste Amt im Staat bekleidet.
Besonders die Anhänger von SPD (70 Prozent) und Union (54 Prozent) sprechen sich für einen Politiker mit Erfahrung aus. Die Anhänger der Linkspartei (43 Prozent) und der AfD (40 Prozent) bevorzugen dagegen am häufigsten einen Kandidaten, der nicht aus dem Politikbetrieb kommt.
Demnach wünschen sich 31 Prozent der Befragten eine Person, die nicht aus dem Politikbetrieb kommt. 20 Prozent ist es demnach egal, wer das höchste Amt im Staat bekleidet.
Besonders die Anhänger von SPD (70 Prozent) und Union (54 Prozent) sprechen sich für einen Politiker mit Erfahrung aus. Die Anhänger der Linkspartei (43 Prozent) und der AfD (40 Prozent) bevorzugen dagegen am häufigsten einen Kandidaten, der nicht aus dem Politikbetrieb kommt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur