New York - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 54.037 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.758 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.722 Punkten 1,2 Prozent im Plus.



Der oberste Gerichtshof der USA hatte US-Präsident Donald Trump bisher in wenigen Fällen Grenzen aufgezeigt, am Freitag machte Trump nun in zwei dieser Fälle - dem Geburtsrecht auf Staatsbürgerschaft sowie der Unabhängigkeit der US-Zentralbank Federal Reserve - neue Anläufe, diese Grenzen zu überwinden. Für die Marktteilnehmer ist der zweite Fall von entscheidender Bedeutung, denn sie fürchten, dass der Einfluss der Politik auf die Geldpolitik zu hoher Inflation führen könne. Trump aber hält an seinem Plan fest, Lisa Cook, die erste Afroamerikanerin, die dem Board der Federal Reserve angehört, aus ihrem Amt zu entlassen, wie er ihr am Freitag in einem Brief schrieb. Cooks Anwalt hält die Vorwürfe Trumps gegen die Notenbankerin für unbegründet.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1563 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8648 Euro zu haben.



Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.342 US-Dollar gezahlt (+2,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,72 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 82,05 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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