Bochum - Hertha BSC hat am Freitagabend das Eröffnungsspiel der neuen Zweitliga-Saison beim VfL Bochum mit 1:0 gewonnen und sich damit den ersten Saisonsieg gesichert.



Die Berliner bestimmten über weite Strecken das Geschehen einer zunächst chancenarmen Partie und belohnten sich noch vor der Pause mit dem entscheidenden Treffer. In der 39. Minute traf Sebastian Grönning nach einem präzisen Zuspiel aus dem Mittelfeld mit einem überlegten Lupfer zur 1:0-Führung.



Die Begegnung war in der ersten Halbzeit für mehrere Minuten unterbrochen, nachdem Banner im Gästeblock Fluchttore verdeckt hatten. Nach der Fortsetzung blieb Hertha zunächst die aktivere Mannschaft, während Bochum erst nach dem Seitenwechsel zunehmend Druck entwickelte.



Die Gastgeber kamen in der Schlussphase zu mehreren guten Möglichkeiten. Philipp Hofmann verfehlte per Kopf ebenso den Ausgleich wie Gerrit Holtmann mit einem Abschluss aus aussichtsreicher Position. Zudem entschärfte Hertha-Torhüter Marius Gersbeck einen gefährlichen Freistoß von Maximilian Wittek.



Trotz der Bochumer Offensive in den letzten Minuten verteidigten die Berliner ihren knappen Vorsprung konsequent und brachten den Erfolg über die Zeit. Damit feierte Hertha einen gelungenen Auftakt in die neue Saison, während der VfL Bochum zum Start ohne Punkt blieb.





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