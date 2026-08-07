Berlin - Ein 22-Jähriger ist am Freitagabend in der Graefestraße in Berlin-Kreuzberg durch mehrere Schüsse verletzt worden. Das berichtet der RBB. Demnach wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und hat den Bereich der Ecke Graefestraße und Böckhstraße abgesperrt. Der oder die Täter sind auf der Flucht.



Im Graefekiez hatte es zuletzt wiederholt Vorfälle dieser Art gegeben. Im März hatten zwei Männer auf einen 23-Jährigen geschossen, der mit einem Begleiter auf dem Gehweg der Graefestraße unterwegs war. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt. Die Täter flüchteten.



Die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes hatte im Mai die Ermittlungen übernommen, nachdem im gleichen Kiez ein Unbekannter auf einem Scooter auf ein Auto geschossen hatte. Kurz darauf waren im Bereich der Urbanstraße in Richtung Hermannplatz sowie vor einem Lokal in Reinickendorf Schüsse abgefeuert worden.





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