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Northern Data Group berichtet über Q2 2026 einschließlich nachteiliger Fair-Value-Bewertung bedingter Gegenleistung



07.08.2026 / 23:21 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Northern Data Group berichtet über Q2 2026 einschließlich nachteiliger Fair-Value-Bewertung bedingter Gegenleistung Frankfurt am Main - 7. August 2026 - Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data" oder "die Gruppe"), ein führender Anbieter von Lösungen für KI und High-Performance Computing (HPC) Lösungen, veröffentlicht heute seine Ergebnisse für Q2 2026, einschließlich der nachteiligen Fair-Value-Bewertung einer bedingten Gegenleistung. Der Umsatz[1] belief sich im zweiten Quartal 2026 auf rund EUR 54 Mio. (Q2 2025: EUR 0,6 Mio.), während das bereinigte EBITDA[2] im zweiten Quartal 2026 rund EUR 23 Mio. erreichte.[3] Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten betrug zum 30. Juni 2026 rund EUR 40 Mio. (31. März 2026: EUR 58 Mio.). Im Rahmen der Fair-Value-Bewertung der Forderung aus bedingter Gegenleistung, die im Zusammenhang mit der Veräußerung des Peak-Mining-Geschäfts erfasst wurde, wurde eine Wertminderung in Höhe von EUR 251 Mio. vorgenommen. Dadurch verringerte sich der Buchwert von EUR 271 Mio. zum 31. Dezember 2025 auf EUR 20 Mio. zum 30. Juni 2026. Die Wertminderung wurde als nicht zahlungswirksamer Finanzaufwand erfasst. Die Wertminderung resultiert im Wesentlichen aus angepassten Annahmen zur Wahrscheinlichkeit und zum Zeitpunkt eines künftigen Verkaufs der Standorte in Corpus Christi, aus Änderungen der erwarteten künftigen Zahlungsströme aus den Vereinbarungen über die bedingte Gegenleistung infolge der Entwicklung der Bitcoin-Marktpreise und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit des Minings sowie aus dem Ablauf der Kaufoption, die Northern Data im Zusammenhang mit der Veräußerung des Peak-Mining-Geschäfts eingeräumt wurde. Während der vertragliche Anspruch auf eine Beteiligung an zukünftigen Verkaufserlösen weiterhin besteht, erhielt Northern Data vom Erwerber des Peak-Mining-Geschäfts die Bestätigung, dass dieser einen Verkauf der Corpus-Christi-Standorte in naher Zukunft nicht beabsichtigt. Auf dieser Grundlage geht die Gruppe nicht länger davon aus, dass ein zeitnaher Verkauf der Standorte wahrscheinlich ist, und hat die wesentlichen Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der entsprechenden Forderung aus bedingter Gegenleistung entsprechend angepasst. Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de [1] Ohne sonstige Erträge. [2] Das bereinigte EBITDA ist eine Finanzkennzahl, die als das EBITDA von Northern Data definiert ist, bereinigt um die Effekte bestimmter nicht zahlungswirksamer und/oder sonstiger Posten, die die laufenden strategischen Geschäftstätigkeiten nicht widerspiegeln. Diese Anpassungen des EBITDA berücksichtigen die Effekte nicht zahlungswirksamer und einmaliger Posten, die derzeit Folgendes umfassen: Aufwendungen aus den Aktienoptionsprogrammen, Rechtskosten sowie Gewinne/Verluste aus der Bewertung von Fremdwährungen. [3] Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung lagen die Vergleichsdaten für die fortgeführten Geschäftsbereiche (ohne Peak Mining) für das zweite Quartal 2025 nicht vor.



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